Кислухин Андрей Ермолаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кислухин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Ермолаевич
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4317. КИСЛУХИН АНДРЕЙ ЕРМОЛАЕВИЧ, 24 л., Барнаульск. у., Косихинск. в. и с. Алтайск. Губсуд Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 29/ѴІІІ—24.
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