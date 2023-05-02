Фризко Филипп Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фризко
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140641. ФРИЗКО, ФИЛИППЪ ЗАХАРОВЪ. К. Бердичев. у., Быстрикск. в., с. Маркушей, 20 л.; — М. С. 3 уч. Бердичев. окр. 19 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.
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