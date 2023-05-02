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Чистов Павел Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистов
Имя
Павел
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
19 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8047. ЧИСТОВ, ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, 36 л. Гр. Торопецк. у., Хворостьевск. в., д. Тарасова; - М. Н. С. 8 уч. Торопецк. у. Кража со взлом., лиш. св. 2 г. Исп. 19 февр. 919.

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