Аникин Филипп Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникин
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129530. аникинъ, Филиппъ григорьевъ. К. Бобров. у., Ново-Покровск. в., с. Песковатки, 27 л.; — З. Н. 2 уч. Бобров. у. 22 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Окт. 909. | 909 19644 170 М.
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