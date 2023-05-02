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Матвеев Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
26440. МАТВЕЕВ, ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 28 л. Гр. г. Уфы; — Н. С. 6 уч. г. Уфы. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 18 окт. 920.

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