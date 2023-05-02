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Арчимаев Илья Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арчимаев
Имя
Илья
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
1078. Арчимаев Илья Владимирович, 22 л., Енисейск. г., Хакасск. у., Аскысск. в., д. Ключи. Енисейск. Губсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23 янв. 926.

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