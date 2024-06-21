Хитрова Анна Фролова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хитрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Фролова
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140804. ХИТРОВА, АННА ФРОЛОВА. К. Мологск. у., Леонтьевск. в., д. Николо-Погоста, 38 л.; — З. Н. 2 уч. Рыбинск. у. 16 Нояб. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 16 Нояб. 909.
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