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Болтинский Александр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болтинский
Имя
Александр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
745. Болтинский Александр Семенович, 29 л., Сев.-Двинск. г., Велико-Устюжск. р., д. Олюшино. В. Т. 19 стр. корп. Ст. 109, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26/Х—26.

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