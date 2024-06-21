Бурлака Егор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлака
- Имя
- Егор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130445. БУРЛАКА, ЕГОРЪ АНДРЕЕВЪ. К. Уманск. у., Подвысоцк. в., м. Торговицы, 45 л.; — М. С. 4 уч. Уманск. окр. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Окт. 909.
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