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Цесляк Ян Леонардов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цесляк
Имя
Ян
Отчество
Леонардов
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141041. ЦѢСЛЯКЪ, ЯНЪ ЛЕОНАРДОВЪ. К. Турск. у., гм. Вихертовъ, д. Юзефинъ, 33 л.; — Петроков. О. С. 24 Сент. 909, 134, 135, 13, 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Нояб. 909.

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