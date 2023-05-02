Цесляк Ян Леонардов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цесляк
- Имя
- Ян
- Отчество
- Леонардов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141041. ЦѢСЛЯКЪ, ЯНЪ ЛЕОНАРДОВЪ. К. Турск. у., гм. Вихертовъ, д. Юзефинъ, 33 л.; — Петроков. О. С. 24 Сент. 909, 134, 135, 13, 3 ч. 1655 и 7 п. 1659 У., арест. отд. 1 г. Исп. 11 Нояб. 909.
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