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Волков Егор Агапович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Егор
Отчество
Агапович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1129. Волков Егор Агапович, 20 л., Иваново-Вознесенск. г., Шуйск. у., Сакулинск. в. Н. С. 6 уч. Шуйск. у. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23/ѴІ—26.

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