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Губин Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губин
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3538. ГУБИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 36 л., Вологодск. у., Спасск. в., д. Горочки. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 116 и 180а, лиш. св. 8 л. Исп. 31 дек. 923.

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