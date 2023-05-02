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Токарев Михаил Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарев
Имя
Михаил
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
20 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29556. ТОКАРЕВ, МИХАИЛ АРХИПОВИЧ, 25 л. Гр. Глазовск. у., Ошутинск. з.; — С. 17 стр. зап. п-ка. Подлог, лиш. св. 1½ г. Исп. 20 марта 920.

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