Бакуревич Демьян Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакуревич
- Имя
- Демьян
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129799. бАКУРЕВичъ, демьянъ николаевъ. К. Суражск. у., в. и с. Будъ, 28 л.; — З. Н. 5 уч. Славяносербск. у., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Февр. 909.
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