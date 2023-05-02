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Васильева Устинья Игнатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильева
Имя
Устинья
Отчество
Игнатьевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
1130. ВАСИЛЬЕВА, УСТИНЬЯ ИГНАТЬЕВНА, 42 л. Гр. г. Сергиево-Троицка; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р-на г. Москвы. Кража, общ. раб. 6 м. условно.

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