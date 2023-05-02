Широченко Андрей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Широченко
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1917
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3965. ШИРОЧЕНКО, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ, 35 л. Гр. Барнаульск. у., Янковск. в., д. Шималиной, рд. в Новоузенск. у.; — Лубенск. О. С. Вооруж. кража, с лиш. пр. и воин. зв. исключ. из сл., т. 1½. Исп. 21 Дек. 917.
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