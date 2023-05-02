Итак Николай Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Итак
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5304. ИТАК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л, Карачевск. у., Алехинск. в., д. Жудро. В. Т. 5 стр. корп. Ст. 1 ч. 202, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 11 июня 924.
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