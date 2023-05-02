Абдула Тихон Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдула
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31085. АБДУЛА, ТИХОНЪ АНДРЕЕВЪ, 21 г. Мщ. г. Харькова; — Харьков. О. С., 115, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Харьков. у. отъ 9 Авг. 908 г. (1 п. 170ͯ М., тюр. 6 м.), арест. отд. 4 г. Исп. 26 Янв. 911.
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