Пономарева Екатерина Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономарева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6703. ПОНОМАРЕВА, ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 45 л. Гр. Каменск. у.;—Н. С. 5 уч. Каменск. у. Контр—Револ., лиш. св, 1 г. и лиш. пр. 2 г. Исп. 15 июня 921.
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