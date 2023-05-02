Пономарева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Екатерина Александровна

Пономарева Екатерина Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарева
Имя
Екатерина
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
15 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6703. ПОНОМАРЕВА, ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 45 л. Гр. Каменск. у.;—Н. С. 5 уч. Каменск. у. Контр—Револ., лиш. св, 1 г. и лиш. пр. 2 г. Исп. 15 июня 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close