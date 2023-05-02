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Мартьянова Лукерья Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартьянова
Имя
Лукерья
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6747. МАРТЬЯНОВА ЛУКЕРЬЯ ПЕТРОВНА, 36 л., Шадринск. окр., Камышловск. в., д. Боровлянки. Н. С. 13 уч. Шадринск. окр. Ст. 140, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 3/ІХ—24.

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