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Богатырев Антон Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богатырев
Имя
Антон
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
1028. БОГАТЫРЕВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, 43 л., Дорогобужск. у., Дуденск. в., д. Максимовки. Томск. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 4, 132, 179, лиш. св. 2 г. Исп. 9 окт. 923.

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