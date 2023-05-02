Блахина Елена Семеновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блахина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Семеновна
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13306. БЛАХИНА, ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА, 43 л. Гр. Бежецк. у., Семиценск. в., с Лощина; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. отд. г. Москвы. Хран. самог., пр. р. 1½ г. Исп. 1 окт. 920.
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