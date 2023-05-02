Козьмин Андрей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козьмин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21876. КОЗЬМИНЪ, Андрей Ивановъ. Мѣщ. пос. Колпино, Царскосельск. у. (раб. на зав.), 22 л.; род. въ г. С.-П.-бургѣ; приг. С. П. бург. Ст. М. С. 23 уч., по 169 и 2 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 12 Дек. 1886 г.
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