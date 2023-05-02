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Волченков Алексей Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волченков
Имя
Алексей
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
22640. ВОЛЧЕНКОВ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Кашинск. у., Потуновск. в., с. Никольского; — Н. С. Даниловск. уч. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 9 дек. 920.

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