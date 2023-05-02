Куханова Марья Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куханова
- Имя
- Марья
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1884
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22753. КУХАНОВА, Марья Михайлова. Кр. Проскуров. у., Фельштынск. в., с. Тростянца, 33 л.; род. того же у. и в., въ с. Матвѣйковцахъ; приг. М. С. 3 уч. Проскуров. окр., по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 11 Февр. 1884 г. (Спр. достав. въ Янв. 1887 г.)
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