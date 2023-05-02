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Метузов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метузов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7019. МЕТУЗОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 18 л., Витебск. г., г. Невеля. Н. С. 7 уч. Барнаульск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 27/І—24.

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