Зайцева Ольга Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3618. ЗАЙЦЕВА, ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 50 л. Гр. Пронск. у., Столпянск. в., с. Кяленсуч; — Н. С. Мясницк. у. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з., по амн. нак. зам. пр. р. 6 м. Исп. (неизв.)
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