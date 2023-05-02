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Оспищев Дмитрий Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Оспищев
Имя
Дмитрий
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
49404. ОСПИЩЕВЪ, ДМИТРІЙ ЕГОРОВЪ. Каз. ст. Михайловской, Сунжен. отд., 30 л.; — Владикав каз. О. С., 123 М. и 1466 У., тюр. 2 м. и церковн. покаян., но въ силу Выс. маниф. 904 г., отъ тюр. заключ. освобожденъ. Исп. 16 Іюня 905.

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