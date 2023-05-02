Оспищев Дмитрий Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оспищев
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49404. ОСПИЩЕВЪ, ДМИТРІЙ ЕГОРОВЪ. Каз. ст. Михайловской, Сунжен. отд., 30 л.; — Владикав каз. О. С., 123 М. и 1466 У., тюр. 2 м. и церковн. покаян., но въ силу Выс. маниф. 904 г., отъ тюр. заключ. освобожденъ. Исп. 16 Іюня 905.
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