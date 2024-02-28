Ильючек Марина Антонова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильючек
- Имя
- Марина
- Отчество
- Антонова
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133216. ИЛЬЮЧЕКЪ, МАРИНА АНТОНОВА. К. Ровен. у., Клеванск. в., с. Оржева, 29 л., рд. т. же у., въ в. и м. Деражнѣ; — М. С. 3 уч. Ровенск. окр., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.
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