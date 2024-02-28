Ильючек Марина Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльючек Марина Антонова

Ильючек Марина Антонова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильючек
Имя
Марина
Отчество
Антонова
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
133216. ИЛЬЮЧЕКЪ, МАРИНА АНТОНОВА. К. Ровен. у., Клеванск. в., с. Оржева, 29 л., рд. т. же у., въ в. и м. Деражнѣ; — М. С. 3 уч. Ровенск. окр., 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close