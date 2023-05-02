Киштовский Иван Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киштовский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133816. КИШТОВСКІЙ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. Сс.-пос. Осиновск. в., Балаганск. у., 34 л., рд. въ гм. Рудоздзовская, Варшавск. у.; — Иркутск. О. С., 134, 135, 221 У. и § ІѴ 437 У. о сс., каторж. раб. 10 л. съ содерж. въ отрядѣ испытуем. 4 г. Исп. 25 Сент. 909. | 903 г. Варшав. О. С., сс. на посел.
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