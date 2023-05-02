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Киштовский Иван Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киштовский
Имя
Иван
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
133816. КИШТОВСКІЙ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. Сс.-пос. Осиновск. в., Балаганск. у., 34 л., рд. въ гм. Рудоздзовская, Варшавск. у.; — Иркутск. О. С., 134, 135, 221 У. и § ІѴ 437 У. о сс., каторж. раб. 10 л. съ содерж. въ отрядѣ испытуем. 4 г. Исп. 25 Сент. 909. | 903 г. Варшав. О. С., сс. на посел.

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