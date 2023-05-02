Андреев Константин Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 18 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47462. АНДРЕЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Андреевъ. К. Забайкальск. обл., Нерчинско-Заводск. в. и с., 37 л.; — Иркутск. С. П., 120, 149 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 18 Февр. 907.
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