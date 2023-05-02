Зубков Павел Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4215. Зубков Павел Степанов., 39 л., г. Благове щенска. Амуро-Зейск. Окр. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 6 л. 8 м., п. п. 5 л. 16 нояб. 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.