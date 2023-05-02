Воровьева Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воровьева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2029. ВОРОВЬЕВА, АННА ИВАНОВНА, 30 л. Гр. Воронежск. у., Ивановск. в. и с.; — Н. С. 1 отд., 1 Гор. р. г. Петрограда. Покуп. крад., лиш. св. 1 г. Исп. 20 апр. 920.
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