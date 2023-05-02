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Воровьева Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воровьева
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
2029. ВОРОВЬЕВА, АННА ИВАНОВНА, 30 л. Гр. Воронежск. у., Ивановск. в. и с.; — Н. С. 1 отд., 1 Гор. р. г. Петрограда. Покуп. крад., лиш. св. 1 г. Исп. 20 апр. 920.

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