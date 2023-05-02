Федосеенков Ефрем Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеенков
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12901. Федосеенков Ефрем Михайлов., 33 л., Брянской г., Бежицк. у., Мокровск. в., д. Ново-Александровки. Смоленск. Г. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 3 г. 20 янв. 927.
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