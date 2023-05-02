Лю-Фа-Хон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛю-Фа-Хон

Лю-Фа-Хон

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лю-Фа-Хон
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8417. ЛЮ-ФА-ХОН (он же СЫН-КАН-МИ), 39 л, китайск. п. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2. г. 2 . м. и пор. пр. 4 г. Исп. 18 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close