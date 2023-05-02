Лю-Фа-Хон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лю-Фа-Хон
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8417. ЛЮ-ФА-ХОН (он же СЫН-КАН-МИ), 39 л, китайск. п. Амурск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2. г. 2 . м. и пор. пр. 4 г. Исп. 18 авг. 923.
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