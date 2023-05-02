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Денисов Исидор Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Исидор
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
979. ДЕНИСОВ, ИСИДОР ЕГОРОВ, 22 л. Гр. Жнздрмнск. у., Зикеевск. в., с. Полюдова; — Н. С. 5 уч. Жиздринск. у. Кража, лиш. своб. 1½ г. с прим. общ. прин. раб. Исп. 3 Дек. 918.

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