Денисов Исидор Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисов
- Имя
- Исидор
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 979. ДЕНИСОВ, ИСИДОР ЕГОРОВ, 22 л. Гр. Жнздрмнск. у., Зикеевск. в., с. Полюдова; — Н. С. 5 уч. Жиздринск. у. Кража, лиш. своб. 1½ г. с прим. общ. прин. раб. Исп. 3 Дек. 918.
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