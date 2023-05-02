Семенов-Алексеев Петр Семено­вич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов-Алексеев Петр Семено­вич

Семенов-Алексеев Петр Семено­вич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов-Алексеев
Имя
Петр
Отчество
Семено­вич
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
10244. СЕМЕНОВ-АЛЕКСЕЕВ ПЕТР СЕМЕНО­ВИЧ, 20 л., г. Пскова. Н. С. 2 уч. Псковск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Приг. вступил в за­кон. силу 12 ноября 924.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close