Соловьев Николай Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соловьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107295. СОЛОВЬЕВЪ, НИКОЛАЙ ПЕТровъ, 21 г. К. Ростов. у., Березниковск. в., с. Зачатья; — Ярослав. О. С., 4 Мая 911, 129, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 1 г., 3 м. и 3 дн. предв заключ. Исп. 11 Іюня 911. | 29 Окт. 908 г. У. Чл. Ярослав. О. С. по Ростов. у., 170¹ М., тюр. 1 г. | 906 14636 169 М.
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