Вакуров Дмитрий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вакуров
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1757. ВАКУРОВЪ, ДМИТРІЙ АФАНАСЬевъ, 38 л. Сс.-пос. Канск. у., в. и с. Устьинскаго, рд. Сызран. у., въ в. и с. Усинскомъ; — Иркутск. О. С., 12 Окт. 910, 152 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Нояб. 910. | 909 62790 172 М. (покуш.). | 903 62581 1651 У. 97 г. Кишинев. Воен. О. С., за кражи и побѣгъ со службы, ссылк. въ Сибирь.
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