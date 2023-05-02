Белозерцев Ефим Илларионов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белозерцев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Илларионов
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18187. БѢЛОЗЕРЦЕВЪ, Ефимъ Илларіоновъ. Мѣщ. г. Усмани (портн.), 38 л.; род. въ с. Чемлычкѣ, Чемлыкск. в., Усман. у.; приг. М. С. 1 уч. Усман. окр. (во 2 р.), по 169, 5 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 7 Янв. 1887 г.
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