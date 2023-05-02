Гирин Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гирин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2015. ГИРИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 30 л., Оренбургск. у. и в. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 188, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 15/ѴІІ—26.
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