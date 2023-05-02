Даратов Юсуп-Гаджи-Мурад-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Даратов
- Имя
- Юсуп-Гаджи-Мурад-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64406. ДАРАТОВЪ, ЮсУПЪ-ГАДЖИ-МУрадъ-Оглы. Сельск. обыв. с. Кумуха, Казикумухск. окр., 23 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Іюля 907.
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