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Даратов Юсуп-Гаджи-Мурад-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Даратов
Имя
Юсуп-Гаджи-Мурад-Оглы
Дата исполнения приговора
18 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
64406. ДАРАТОВЪ, ЮсУПЪ-ГАДЖИ-МУрадъ-Оглы. Сельск. обыв. с. Кумуха, Казикумухск. окр., 23 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Іюля 907.

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