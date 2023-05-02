Цыганов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Николай Иванов

Цыганов Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 319
Источник
Скан
Оригинальная запись
13646. Цыганов Николай Иванов., 26 л., Московск. г., Волоколамск. у., Раменск. в. Н. С. 1 р. г. Твери. Ст. 1 ч. 116, л. с. 3 г., п. п. 5 л. 10 июля 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close