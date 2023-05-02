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Овечка Емельян Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овечка
Имя
Емельян
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
136945. ОВЕЧКА, ЕМЕЛЬЯНЪ ДАНИЛОВЪ. К. Стародуб. у., Соловьевск. в., д. Приваловки, 48л.; — У. Чл. О. С. по Стародлубск. у. 19 Окт. 909,170* и 171 М., тюр. 3 мИ. Исп. 27 Окт. 909.

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