Овечка Емельян Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овечка
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 291
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136945. ОВЕЧКА, ЕМЕЛЬЯНЪ ДАНИЛОВЪ. К. Стародуб. у., Соловьевск. в., д. Приваловки, 48л.; — У. Чл. О. С. по Стародлубск. у. 19 Окт. 909,170* и 171 М., тюр. 3 мИ. Исп. 27 Окт. 909.
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