Бабенко Кирилл Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабенко
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1325. БАБЕНКО КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, 17 л., Ачинск. у., Ново-Назаровск. в., д. Ророховой. Енисейск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 7 апр. 924.
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