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Румянцев Яков Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Яков
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
50161. РУМЯНЦЕВЪ, ЯКОВЪ ЕМЕЛЬЯновъ. К. Орлов. г., Дмитров. у., Веребск. в., с. Суслова, 35 л.; — М. С. 3 уч. Армавир. окр., 169, 170 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 28 Мая 905.

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