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Баженов Матвей Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баженов
Имя
Матвей
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
310. Баженов Матвей Кириллович, 24 л., Глазовск. у., Святогорск. в., д. Калалки. Н. С. 4 уч. Глазовск. у. Ст. 143, лиш. св. 2 ч. П. в. з. с. 12/Х—26.

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