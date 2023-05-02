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Шалыгин Сергей Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шалыгин
Имя
Сергей
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
14 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
30363. ШАЛЫГИН, СЕРГЕЙ ФРОЛОВИЧ, 29 л. Гр. Тверск. у., Никулинск. в.; — Н. С. 6 р. г. Твери. Мошеннич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 2 м. Исп. 14 янв. 920.

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