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Белоусова Анна Федотовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусова
Имя
Анна
Отчество
Федотовна
Дата исполнения приговора
14 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
543. Белоусова Анна Федотовна, 47 л., г. Симферополя, Н. С. 5уч. Симферопольск. р. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 14/І—26.

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