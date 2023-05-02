Кириллова Евдокия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15737. КИРИЛЛОВА, ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 49 л. Гр. Осинск. у., Аряжск. в., с. Федоровского; — Н. С. 5 уч. Осинск. у. Винокур., лиш. св. 5 л. Осужд. 21 марта 920.
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